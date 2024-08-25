Мостовой о 0:0 с «Зенитом»: «Интрига в РПЛ будет. Станкович уже понял, что к чему, у «Спартака» есть футболисты, которые могут усилить игру»

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар Советский спорт Футбол

Александр Мостовой верит в интригу в Мир РПЛ после матча «Зенит» – «Спартак».

Команды в субботу сыграли со счетом 0:0 в Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура чемпионата России.

«Была проверка для «Спартака» и «Зенита», такая же, как будет у «Динамо» и «Краснодара».

Сейчас могу сказать, что интрига в чемпионате будет. Видно, что у «Спартака» есть футболисты, которые могут выйти на замену и усилить игру.

В первых играх Станкович разбирался, а сейчас уже понял, что к чему. Есть много вариантов, ты имеешь разные опции», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Мостовой.

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23 комментария
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Интервью какое-то неполное, обрезанное - где кусок про Абаскаля?
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Ответ Ебздрогыч
Интервью какое-то неполное, обрезанное - где кусок про Абаскаля?
Я видел это интервью полностью: Станкович разбирался, а сейчас уже понял, что к чему. Не то что Абаскаль, тот вообще случайный человек в футболе, не понятно за какие заслуги попавший в Спартак
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Царь глаголет истину, у Спартака появились игроки, способные возить Зенит на его поле, при том даже не только новые...
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Ну да, этот Спартак оставляет впечатление цельной команды.. Похоже, Станкович еще только начинает строить команду, и знает, что делает...
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Осталось не потерять (не распродать или отдать в аренду) часть футболистов, чтобы иметь качественное усиление со скамейки, способное додавливать соперника.
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Ответ Aleksey Yashin
Я видел это интервью полностью: Станкович разбирался, а сейчас уже понял, что к чему. Не то что Абаскаль, тот вообще случайный человек в футболе, не понятно за какие заслуги попавший в Спартак
Да Станкович крут, как он мастерски убрал всех карточников, усилив игру! Вот уж разобрался так разобрался
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Мостовой хвалит Спартак? Что-то тут не то….😀
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раньше сам занимался спортом.и скажу,что от тренера многое зависит. если игроку некомфортно от тех указаний что дает тренер,то он и будет на поле некомфортно себя чувствовать. играть не все 100. при станковиче,я думаю,игроки начали показывать то что умеют. т е станкович не требует от игроков того,что они не могут. т,е как бы каждый игрок делает то что умеет лучше всего. от этого и результат. мне нравится нынешний спартак
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Потом в конце
А Я ГОВОРИЛ ВСЕГДА ЧТО ЧЕМПИОН ИЗВЕСТЕН БЫЛ АЗАЗА
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спартак и футболисты есть, он прикалывается так над ВСЕЙ Россией?)))
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Передайте пожалуйста Сане, что Абаскаль по объявлению выйграл матч с Гранадой, очень нужен его разбор ситуации.
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Думаю этот год уйдёт на строительство команды и нужны усиления в каждую линию… Успехом будет уверенное попадание в тройку. Питер более качественно и цельно пока выглядит. Так, и не дадут в этом году никому выиграть чемпионат- 100-летие надо праздновать…
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а про Абаскаля забыл сказать!?
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Ответ rigobersong
Ушел Джикия и перестали пожарить в обороне, совпадение?:)
Джикия в прошлом сезоне провел очень мало матчей. Там был Дуарте, например, который сыграл в 27 матчах. Пришёл Бабич и стало больше порядка.
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Ответ Evgeny Valyaev
Джикия в прошлом сезоне провел очень мало матчей. Там был Дуарте, например, который сыграл в 27 матчах. Пришёл Бабич и стало больше порядка.
Девять матчей отыграл.
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Ответ Ебздрогыч
Интервью какое-то неполное, обрезанное - где кусок про Абаскаля?
все царь по делу
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Ушел Джикия и перестали пожарить в обороне, совпадение?:)
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