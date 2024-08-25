Мостовой о 0:0 с «Зенитом»: «Интрига в РПЛ будет. Станкович уже понял, что к чему, у «Спартака» есть футболисты, которые могут усилить игру»
Александр Мостовой верит в интригу в Мир РПЛ после матча «Зенит» – «Спартак».
Команды в субботу сыграли со счетом 0:0 в Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура чемпионата России.
«Была проверка для «Спартака» и «Зенита», такая же, как будет у «Динамо» и «Краснодара».
Сейчас могу сказать, что интрига в чемпионате будет. Видно, что у «Спартака» есть футболисты, которые могут выйти на замену и усилить игру.
В первых играх Станкович разбирался, а сейчас уже понял, что к чему. Есть много вариантов, ты имеешь разные опции», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Мостовой.
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