Мбаппе забил 4 мяча в Ла Лиге, 3 – с пенальти. В 8 играх за «Реал» у Килиана 6 голов

Килиан Мбаппе забил за «Реал» в трех матчах подряд.

Форвард реализовал пенальти в игре с «Эспаньолом » (4:1) в 6-м туре Ла Лиги.

На счету француза теперь 6 голов в 8 матчах за новую команду. В чемпионате Испании он отличился 4 раза, в том числе трижды – с пенальти.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .