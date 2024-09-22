Мбаппе забил 4 мяча в Ла Лиге, 3 – с пенальти. В 8 играх за «Реал» у Килиана 6 голов
Килиан Мбаппе забил за «Реал» в трех матчах подряд.
Форвард реализовал пенальти в игре с «Эспаньолом» (4:1) в 6-м туре Ла Лиги.
На счету француза теперь 6 голов в 8 матчах за новую команду. В чемпионате Испании он отличился 4 раза, в том числе трижды – с пенальти.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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