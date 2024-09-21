Мбаппе получил первую желтую в «Реале» – толкнул игрока в спину и махнул на судью, когда тот зафиксировал офсайд

Килиан Мбаппе получил первую желтую карточку в составе «Реала» – в 8-м матче.

25-летний французский форвард был наказан за споры с судьей в первом тайме матча 6-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид » – «Эспаньол ».

Мбаппе на 32-й минуте толкнул соперника в спину в атаке. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро зафиксировал офсайд в том эпизоде.

После этого Килиан совершил экспрессивный жест – махнул рукой в сторону судьи, за что Мунуэра Монтеро дал игроку карточку.

В 8 матчах за «Реал» бывший форвард «ПСЖ» забил 5 голов. Его подробная статистика – здесь .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.