Мбаппе о дебюте за «Реал» в ЛЧ: «Я знаю, что буду забивать больше. Отличный вечер, было важно начать турнир с победы»

Килиан Мбаппе поделился впечатлениями после дебюта за «Реал» в Лиге чемпионов.

В игре 1-го тура «Реал» обыграл «Штутгарт» со счетом 3:1. Мбаппе открыл счет в матче, забив на 46-й минуте после паса Родриго.

«Отличный вечер. Мы хотели начать [выступление в ЛЧ] с победы, это был сложный матч. Выиграть первый матч было важно – Лига чемпионов изменилась, и побеждать нужно как можно раньше. Соперник играл хорошо, а у нас в первом тайме были проблемы с выводом мяча со своей половины поля. Во втором тайме у нас были шансы забить – мы прессинговали, и нам это удалось.

Я могу забивать больше. С каждой игрой я чувствую себя лучше и знаю, что забью больше. Каждый раз, играя за «Реал », ты должен бороться, чтобы выиграть любой трофей. Неправильно говорить, что я приехал сюда только для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы стараемся выигрывать в каждом матче, и в игре со «Штутгартом » добились своего – посмотрим, что будет в следующей», – сказал нападающий «Реала» в интервью Movistar.