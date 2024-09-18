Мбаппе о дебюте за «Реал» в ЛЧ: «Я знаю, что буду забивать больше. Отличный вечер, было важно начать турнир с победы»
В игре 1-го тура «Реал» обыграл «Штутгарт» со счетом 3:1. Мбаппе открыл счет в матче, забив на 46-й минуте после паса Родриго.
«Отличный вечер. Мы хотели начать [выступление в ЛЧ] с победы, это был сложный матч. Выиграть первый матч было важно – Лига чемпионов изменилась, и побеждать нужно как можно раньше. Соперник играл хорошо, а у нас в первом тайме были проблемы с выводом мяча со своей половины поля. Во втором тайме у нас были шансы забить – мы прессинговали, и нам это удалось.
Я могу забивать больше. С каждой игрой я чувствую себя лучше и знаю, что забью больше. Каждый раз, играя за «Реал», ты должен бороться, чтобы выиграть любой трофей. Неправильно говорить, что я приехал сюда только для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы стараемся выигрывать в каждом матче, и в игре со «Штутгартом» добились своего – посмотрим, что будет в следующей», – сказал нападающий «Реала» в интервью Movistar.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий