Эрик тен Хаг: «МЮ» съел «Пэлас» с потрохами в 1-м тайме, должен был вести 2:0 или 3:0. Мы полностью контролировали игру»
Эрик тен Хаг увидел доминирование «Манчестер Юнайтед» над «Кристал Пэлас» (0:0).
«Когда мы не выигрываем, я не рад. Мы должны были побеждать. Думаю, мы съели их с потрохами в первом тайме. Второй был более сбалансированным, однако в первом мы должны были забивать один или два мяча.
Мы играли очень хорошо. Полностью контролировали игру. Мы хорошо действовали и с мячом, и без мяча. Не получалось только в штрафной – именно там всегда решается исход матчей. Мы должны были лучше реализовывать моменты.
Соперник всегда получает одну возможность забить, и она была на 44-й минуте. Это был очень опасный момент. Но мы к этому времени должны были вести 2:0 или 3:0», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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