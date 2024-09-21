Мотта о 0:0: «Ювентусу» нужно улучшать игру в финальной трети. Мы не выпускали «Наполи» с их половины. Когда соперник закрывается, его непросто вскрыть»

Тиаго Мотта высказался об игре «Ювентуса» после ничьей с «Наполи» (0:0).

В перерыве матча 5-го тура Серии А Мотта заменил Душана Влаховича , выпустив Тимоти Веа .

«С Влаховичем все в порядке, у него нет никаких проблем со здоровьем. Он хорошо провел первый тайм, пытался атаковать свободные зоны, хотя сегодня их было немного, потому что «Наполи» закрылся и ограничил пространство.

Это был хороший матч, но нам нужно улучшать игру в финальной трети. Веа должен был чередовать свои действия, что Тим хорошо делал во втором тайме, а также атаковать штрафную площадь. У каждого из них свои характеристики, и они оба способы помочь команде.

Когда команда закрывается в обороне, любому будет непросто ее вскрыть. Мы на правильном пути, у нас есть качество для улучшения игры за счет изменения темпа, ударов из-за пределов штрафной, есть много способов, которыми мы можем взломать их оборону, и у нас есть для этого нужные качества.

Чтобы выигрывать, нам нужно делать больше. Мы играли против команд с хорошими игроками, сегодня мы хорошо справились, но, очевидно, не можем быть довольны результатом, потому что всегда играем на победу. Мы не выпускали «Наполи » с их половины долгое время, но нам нужно улучшить игру в финальной трети», – сказал главный тренер «Ювентуса » в интервью DAZN.