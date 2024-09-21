Из-за ракетной опасности прерывалась игра «Севастополь» – «Рубин» Ялта. Болельщики покидали трибуны
Матч LEON Второй лиги Б прерывался из-за ракетной опасности.
Во время игры «Севастополь» – «Рубин» Ялта диктор объявил о возникновении угрозы, связанной с атакой. Болельщики покинули трибуны, им было предложено проследовать во временное убежище.
Спустя некоторое время матч возобновился с 55-й минуты. Он завершился победой гостей со счетом 2:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
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