  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Из-за ракетной опасности прерывалась игра «Севастополь» – «Рубин» Ялта. Болельщики покидали трибуны
2

Из-за ракетной опасности прерывалась игра «Севастополь» – «Рубин» Ялта. Болельщики покидали трибуны

Матч LEON Второй лиги Б прерывался из-за ракетной опасности.

Во время игры «Севастополь» – «Рубин» Ялта диктор объявил о возникновении угрозы, связанной с атакой. Болельщики покинули трибуны, им было предложено проследовать во временное убежище.

Спустя некоторое время матч возобновился с 55-й минуты. Он завершился победой гостей со счетом 2:1.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
происшествия
болельщики
logoВторая лига Б
logoФК Севастополь
Р-Спорт
logoРубин Ялта
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
LEON Вторая лига Б. «Ростов-2» против «Астрахани», «Спартак-2» принимает «Балтику БФУ», «Зенит-2» – «Луки-Энегрия»
1сегодня, 07:20
Собака прервала матч «Севастополь» – «Спартак» Нальчик. Она минуту бегала по полю
1211 августа, 14:47Видео
Фанаты «Севастополя» о неучастии клуба в Кубке России: «Крым – часть России вот уже 10 лет, но на футбол это не распространяется. Чем мы хуже Медиалиги, мы клубы-изгои?»
2665 августа, 11:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука против «Нью-Йорк Ред Буллс»
85 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Аль-Иттихад» Бензема, «Аль-Шабаб» обыграл «Аль-Таавун»
255 минут назадLive
Эмоджи-тест про РПЛ: угадаете, какие клубы мы загадали?
6 минут назадСпецпроект
«Ювентус» 6 матчей не пропускает в Серии А – с прошлого сезона
7 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» и «Наполи» не забили, «Венеция» победила «Дженоа», «Интер» сыграет с «Миланом» в воскресенье
649 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» победил «Факел», «Краснодар» забил 5 голов «Акрону»
87712 минут назад
«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью – 1:1. Армейцы не побеждают два тура подряд
2512 минут назад
«Зенит» набрал 23 очка в 9 турах Мир РПЛ. Больше было лишь в сезоне-2014/15 при Виллаш-Боаше – 25
2036 минут назад
Александр Тарханов: «Наш футбол деградирует – мало россиян. Вспомните наши победы в еврокубках – там играли русские ребята. Надо доверять отечественным игрокам и тренерам»
2449 минут назад
Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Договоренность есть. Хорошо, что теперь можно идти, там футбольный человек. Но не тороплюсь, не дай бог проиграют – скажут, Мостовой виноват»
46сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» не проигрывает при Мотте: 3 победы, 3 ничьих. Три последние игры в Серии А закончились – 0:0
1 минуту назад
«Ювентус» и «Наполи» разделили очки – 0:0. У команды Конте три победы и ничья в последних 4 турах
208 минут назад
Тренер «Факела» Пятибратов об 1:3 с «Зенитом»: «Результат расстроил, мы имели достаточно шансов, чтобы не проиграть. Все их моменты были после наших невынужденных ошибок»
618 минут назад
«Валенсия» – «Жирона». 2:0 – Гомес и Риоха забили. Онлайн-трансляция
219 минут назадLive
Малиновский вывернул голеностоп после подката в матче с «Венецией». Полузащитник «Дженоа» сломал малоберцовую кость, его прооперируют
329 минут назадФото
Арне Слот: «Обыграть «Борнмут» дома – это нормально, но расписание тяжелое. «Ливерпуль» сыграл хорошо, особенно с мячом. Много моментов, немало ударов»
446 минут назад
Компани о 0,00 xG у «Вердера»: «Это стало возможным, потому что Олисе, сделавший дубль, Кейн, Гнабри, Сане бегали за команду. Это уже большая часть работы»
959 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» Моуринью против «Галатасарая»
1сегодня, 17:02Live
Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграет с «Реймсом», «Лилль» и «Страсбур» сыграли 3:3, «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева встретятся в воскресенье
10сегодня, 17:01Live
Первая лига. «Балтика» против «Арсенала», «Сочи» поделил очки с «Соколом», «КАМАЗ» уступил «Уралу»
8сегодня, 16:55