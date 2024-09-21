У «Зенита» 7 побед и 2 ничьих с начала чемпионата России. Дальше – выезд к «Краснодару»
«Зенит» выиграл третий матч Мир РПЛ кряду.
Команда Сергея Семака сегодня обыграла «Факел» (3:1) в 9-м туре. 14 сентября она победила ЦСКА (1:0), 31 августа – «Пари НН» (3:0).
С начала чемпионата у петербуржцев семь побед и две ничьих. В следующем туре они встретятся с «Краснодаром» – это произойдет 28 сентября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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