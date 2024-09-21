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  • Мареска выиграл три первых гостевых матча в АПЛ с «Челси» – первым в лиге после Пепа в 2016-м. Следующий выезд – к «Ливерпулю»
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Мареска выиграл три первых гостевых матча в АПЛ с «Челси» – первым в лиге после Пепа в 2016-м. Следующий выезд – к «Ливерпулю»

Энцо Мареска повторил достижение Пепа Гвардиолы в АПЛ.

Сегодня «Челси» на выезде разгромил «Вест Хэм» (3:0) в 5-м туре Премьер-лиги.

Мареска стал первым тренером с 2016 года, которому удалось победить в трех первых гостевых матчах АПЛ. Тогда это сделал Пеп Гвардиол после назначения в «Манчестер Сити».

Ранее «Челси» под руководством 44-летнего итальянца разгромил «Вулверхэмптон» (6:2) в гостях и одолел «Борнмут» (1:0).

Напомним, что Мареска входил в тренерский штаб Гвардиолы в «Сити» (2022-2023).

Далее «синие» примут «Брайтон» и «Ноттингем Форест», следующий выездной матч – против «Ливерпуля» 20 октября.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Squawka
logoЧелси
logoВест Хэм
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoПеп Гвардиола
рекорды
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