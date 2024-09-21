Джексон сделал дубль к 18-й минуте – рекорд для игроков «Челси» в АПЛ с 2005-го. У форварда 4 гола и ассист в 5 матчах

Николас Джексон оформил дубль за 18 минут в матче «Челси».

23-летний форвард на выезде забил «Вест Хэму » на 4-й и 18-й минутах матча 5-го тура АПЛ.

Дубль за 18 минут в Премьер-лиге – рекорд для игроков «Челси » с 2005 года. Тогда Дидье Дрогба сделал это за 17 минут против «Мидлсбро».

Джексон забил 4 гола и сделал ассист в 5 матчах АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.