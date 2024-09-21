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  • Мареска после 3:0: «У «Челси» еще не все хорошо. Но работа без мяча, вера игроков в идею, другой стиль – на высшем уровне»
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Мареска после 3:0: «У «Челси» еще не все хорошо. Но работа без мяча, вера игроков в идею, другой стиль – на высшем уровне»

Энцо Мареска оценил крупную победу «Челси» над «Вест Хэмом» (3:0).

– С учетом показанной игры, трех набранных очков и того, что мы не пропустили, – это было цельное выступление.

То, как игроки верят в идею, в другой стиль игры, как мы работаем без мяча – все это на высшем уровне.

Выступление Джексона и Палмера – топ-уровень.

Я думаю, мы на правильном пути, и это долгий путь. Поскольку у нас сейчас хороший период, кажется, что все хорошо, но не все хорошо. Мы могли бы атаковать лучше, мы могли бы лучше защищаться. Самое главное – как игроки работают вместе.

– Джексон танцевал после гола.

– Я не видел танца, если честно. Надеюсь, он сможет делать это дальше.

Он фантастически играет. Он очень много работает без мяча. Когда форвард не использует шансы, это не значит, что он  играет плохо, такое случается, – сказал главный тренер «Челси» Мареска после игры 5-го тура АПЛ.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Football.London
logoЧелси
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoКоул Палмер
logoНиколас Джексон
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