Мусаев про 5:2 с «Акроном»: «Рабочая победа «Краснодара». Были недоработки, но в целом довольны, нужно продолжать так же»

Мурад Мусаев назвал «рабочей» победу «Краснодара» со счетом 5:2.

«Краснодар» на выезде разгромил «Акрон» в 9-м туре Мир РПЛ .

– «Акрон » хорошо готов физически, прессингует. Вышел Дзюба, цеплялся за мячи.

Рабочая победа, мы сохраняли дисциплину все 90 минут, были недоработки, но в целом довольны отношением команды. Нужно продолжать так же.

– «Краснодар» вновь возглавляет турнирную таблицу. Следите за этим?

– Нет, это не важно, – сказал главный тренер «быков» Мусаев .