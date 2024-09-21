Мусаев про 5:2 с «Акроном»: «Рабочая победа «Краснодара». Были недоработки, но в целом довольны, нужно продолжать так же»
Мурад Мусаев назвал «рабочей» победу «Краснодара» со счетом 5:2.
«Краснодар» на выезде разгромил «Акрон» в 9-м туре Мир РПЛ.
– «Акрон» хорошо готов физически, прессингует. Вышел Дзюба, цеплялся за мячи.
Рабочая победа, мы сохраняли дисциплину все 90 минут, были недоработки, но в целом довольны отношением команды. Нужно продолжать так же.
– «Краснодар» вновь возглавляет турнирную таблицу. Следите за этим?
– Нет, это не важно, – сказал главный тренер «быков» Мусаев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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