Зиеш о правительстве Марокко: «Вы и другие страны поддерживаете геноцид, позор вам 🤮. Свободу Палестине 🇵🇸 ❤️»

Хаким Зиеш обвинил власти Марокко в поддержке геноцида палестинцев.

Полузащитник «Галатасарая » и сборной Марокко написал в сторис инстаграма: «Давайте проясним одну вещь: к черту Израиль и все страны, которые поддерживают такое поведение. Свободу Палестине 🇵🇸». Так он отреагировал на кадры Al Jazeera, на которых израильские солдаты в Кабатии, в секторе Газа, скидывают с крыши жилых домов тела палестинцев.

Через несколько часов он опубликовал новую запись в сторис.

«Мой последний пост был также и для правительства нашей страны 🇲🇦, которое поддерживает геноцид, и для всех стран, которые поддерживают это. Позор вам 🤮🤮. Хватит, значит хватит 🤬.

И для моих братьев и сестер в Марокко и по всему миру: говорите настолько громко, насколько можно. Я вместе со всеми вами.

Свободу Палестине 🇵🇸 ❤️», – написал Зиеш .

Изображение: instagram.com/stories/hziyech

Вскоре это сообщение пропало из инстаграма 31-летнего футболиста.

Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после вторжения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС в Израиль, около 1200 израильтян были убиты, еще 242 человека были взяты в заложники. В результате ответных действий вооруженных сил Израиля погибло более 40 000 палестинцев.