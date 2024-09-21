  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зиеш о правительстве Марокко: «Вы и другие страны поддерживаете геноцид, позор вам 🤮. Свободу Палестине 🇵🇸 ❤️»
Фото
76

Зиеш о правительстве Марокко: «Вы и другие страны поддерживаете геноцид, позор вам 🤮. Свободу Палестине 🇵🇸 ❤️»

Хаким Зиеш обвинил власти Марокко в поддержке геноцида палестинцев.

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Марокко написал в сторис инстаграма: «Давайте проясним одну вещь: к черту Израиль и все страны, которые поддерживают такое поведение. Свободу Палестине 🇵🇸». Так он отреагировал на кадры Al Jazeera, на которых израильские солдаты в Кабатии, в секторе Газа, скидывают с крыши жилых домов тела палестинцев.

Через несколько часов он опубликовал новую запись в сторис.

«Мой последний пост был также и для правительства нашей страны 🇲🇦, которое поддерживает геноцид, и для всех стран, которые поддерживают это. Позор вам 🤮🤮. Хватит, значит хватит 🤬.

И для моих братьев и сестер в Марокко и по всему миру: говорите настолько громко, насколько можно. Я вместе со всеми вами.

Свободу Палестине 🇵🇸 ❤️», – написал Зиеш.

Изображение: instagram.com/stories/hziyech

Вскоре это сообщение пропало из инстаграма 31-летнего футболиста.

Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после вторжения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС в Израиль, около 1200 израильтян были убиты, еще 242 человека были взяты в заложники. В результате ответных действий вооруженных сил Израиля погибло более 40 000 палестинцев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Morocco World News
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoсборная Израиля по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Палестины по футболу
logoХаким Зиеш
Политика
соцсети
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«К черту Израиль и все страны, поддерживающие такое. Свободу Палестине 🇵🇸». Зиеш об израильских солдатах в секторе Газа
175сегодня, 10:28Фото
«Галатасарай» бесплатно подписал Зиеша из «Челси». Хаким будет получать 2,85 млн евро в год
2628 июня, 18:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мареска после 3:0: «У «Челси» еще не все хорошо. Но работа без мяча, вера игроков в идею, другой стиль – на высшем уровне»
3 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эспаньол», «Лас-Пальмас» в гостях у «Осасуны»
1514 минут назадLive
«Шанхай» Слуцкого выиграл 10 из 11 последних матчей лиги Китая. Сегодня забили на 89-й и 90-й «Тяньцзиню», проигрывая 0:1
2017 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» принимает «Борнмут», «МЮ» против «Пэлас», «Челси» разгромил «Вест Хэм»
11329 минут назад
Пенальти в ворота «Зенита» за руку Эраковича назначил Кукуян в игре с «Факелом». Марков головой бил по воротам и попал в серба, находившегося к нему спиной
7538 минут назадФото
Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Тяньцзинь», проигрывая 0:1 к 89-й минуте! Спортс’’ показывал матч
3139 минут назад
У экс-жены Сафонова сотрудники ГИБДД изъяли «Мерседес», оформленный на Матвея. Машина была в розыске из-за долга вратаря «ПСЖ» по алиментам (Baza)
4453 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в воскресенье
659 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» принимает «Факел», ЦСКА против «Рубина», «Краснодар» забил 5 голов «Акрону»
34859 минут назадLive
«Челси» крупно обыграл «Вест Хэм» в гостях – 3:0, Санчо сделал ассист, у Джексона 2+1
65сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Мусаев про 5:2 с «Акроном»: «Рабочая победа «Краснодара». Были недоработки, но в целом довольны, нужно продолжать так же»
518 минут назад
«Вердер» – «Бавария» – 0:2. Мусиала забил, онлайн-трансляция
1024 минуты назадLive
«Ливерпуль» – «Борнмут» – 0:1, Семеньо забил на 4-й минуте, онлайн-трансляция. Диас, Салах, Нуньеc, Собослаи, Кепа и Клюйверт играют
325 минут назадLive
Первая лига. «Торпедо» сыграло вничью с «Шинником», «Сочи» поделил очки с «Соколом», «КАМАЗ» принимает «Урал»
729 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
141 минуту назад
Дзюба о 2 ассистах в игре с «Краснодаром»: «Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу»
446 минут назад
«Зенит» – «Факел» – 0:1, онлайн-трансляция. Марков забил с пенальти. Соболев, Гонду, Кассьерра и Ильин играют
5149 минут назадLive
Джексон сделал дубль к 18-й минуте – рекорд для игроков «Челси» в АПЛ с 2005-го. У форварда 4 гола и ассист в 5 матчах
15сегодня, 12:11
«Реймс» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 11:52
«Челси» хочет перевести иск агента Зума к клубу и Грановской в арбитраж, Руби настаивает на суде
сегодня, 11:38