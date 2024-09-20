Мотта о симуляциях: «Нырки при минимальном контакте не идут на пользу игре. Мои ребята никогда не ныряют, они уважают футбол»
У главного тренера «Ювентуса» спросили, согласен ли он с недавними жалобами Антонио Конте на преднамеренные нарушения игроков на вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Туринцы встретятся с командой Конте в рамках Серии А в эту субботу.
«Я могу говорить только о своих игроках. Конечно, мои ребята выходят на поле не для того, чтобы фолить. Я могу это гарантировать. Они всегда хотят играть в футбол. Еще одна важная вещь: мои ребята никогда не ныряют, они всегда стараются устоять, играть в футбол и уважать игру.
Я говорю о своих игроках, о других ничего сказать не могу. Если вы зададите мне общий вопрос, не упоминая никого конкретно, я всегда выступаю в защиту игры. Это означает, что опасные фолы недопустимы.
Некоторое время назад они случались, но сейчас есть ВАР, и проблема исправлена. Можно поговорить о затягивании времени, с этой проблемой необходимо разобраться.
Симуляции – это другое. Мы пришли от одной крайности к другой. От фолов, которые недопустимы в футболе, до нырков при любом минимальном контакте, которые становятся слишком театральными и не идут на пользу игре. Мы все работаем над тем, чтобы уважать игру и делать так, чтобы болельщики получали удовольствие от футбола», – заявил Мотта.
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