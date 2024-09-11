Батраков о «Локомотиве» в РПЛ: «Это великий клуб, который борется за самые высокие места. Если не снизим требования к себе, нам все по силам»

Алексей Батраков ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Локомотива».

– Михаил Галактионов в одном из интервью говорил: «Менталитет и психология победителей – это только вперед. Я всегда пытался донести это до своих игроков, не только в «Локомотиве». Один из примеров: когда мы с молодежной сборной выезжали на различные турниры УЕФА, я всегда говорил начальнику команды: составляй расписание до финала. Команда выходила в финал, выигрывала и уезжала». Понимаю, что вопрос о чемпионстве после семи туров звучит преждевременно, но все-таки ментально в команде есть настрой побороться за титул в этом сезоне?

– «Локомотив» – великий клуб, который всегда борется за самые высокие места. Возможно, неплохой старт сезона вселил уверенность, что нам все по силам.

Если будем единой командой, если будем выполнять требования тренерского штаба, если будем дисциплинированы и будем биться в каждом матче, несмотря на то, с кем играем, думаю, нам все по силам. Конечно, все это проверяется только на дистанции. Если не снизим требования к себе, то возможно все представить.

– Вы чувствуете, что сейчас «Локомотив» готов к борьбе за титул с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком», «Динамо» и ЦСКА?

– Чувствую, что у нас подобрался хороший коллектив, который способен на все. Говорю, что все в наших руках. Как мы будем работать, как мы будем тренироваться, так и будет все отражаться на игре, – сказал полузащитник «Локомотива ».