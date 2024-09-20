Анчелотти о «Реале»: «Наши болельщики привыкли видеть рок-н-ролльный футбол, а не с множеством передач. Мы стараемся делать их счастливыми»
Карло Анчелотти хочет ставить «Реалу» рок-н-ролльный футбол.
«Я доволен тем, как мы радуем наших болельщиков. Можно играть и лучше, но болельщики «Реала» привыкли видеть рок-н-ролльный футбол, а не с множеством передач.
Мы стараемся, исходя из своих возможностей, сделать их счастливыми», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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