Анчелотти о «Реале»: «Наши болельщики привыкли видеть рок-н-ролльный футбол, а не с множеством передач. Мы стараемся делать их счастливыми»

Карло Анчелотти хочет ставить «Реалу» рок-н-ролльный футбол.

«Я доволен тем, как мы радуем наших болельщиков. Можно играть и лучше, но болельщики «Реала» привыкли видеть рок-н-ролльный футбол, а не с множеством передач.

Мы стараемся, исходя из своих возможностей, сделать их счастливыми», – сказал главный тренер «Реала ».