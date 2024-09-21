Владелец «Нанта» об интересе Трента к его клубу: «Кто это? Полная чушь. Как можно ожидать, что серьезный человек, который хочет купить команду, будет действовать через журналиста?»
Владелец «Нанта» опроверг информацию о продаже клуба игроку «Ливерпуля».
Сообщалось, что Вальдемар Кита общался с семьей Трента Александер-Арнолда и может получить за клуб, которым владеет с 2007 года, 100 млн евро и еще 40 млн в виде бонусов.
«Это полная чушь. Кто это вообще придумал? Как можно ожидать, что серьезный человек, который хочет купить клуб, будет действовать через журналиста?
Трент Александер-Арнолд? Я даже не знаю, кто это! Я только что разговаривал со своим юристом и спросил: «Кто этот парень?»
Я никогда ни с кем не общался по видеосвязи, вообще никогда. Это бред. Когда я продавал свою компанию [Vivacy], никто не был в курсе, даже персонал. Вот как работает бизнес.
А все это делается для того, чтобы нанести ущерб, помешать. Это несерьезно», – сказал Кита.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Ouest-France
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