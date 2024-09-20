Трент и его семья могут купить «Нант» за 100+40 млн евро (L’Équipe)

Трент Александер-Арнольд собирается приобрести «Нант».

По данным L’Équipe, отец игрока «Ливерпуля » Майкл, который управляет интересами своих сыновей через лондонскую инвестиционную фирму, проявляет большой интерес к французскому спортивному рынку. Он задумывался о приобретении «Сент-Этьена» и «Гавра», прежде чем нацелиться на «Нант».

Клуб, 8 раз становившийся чемпионом Франции, принадлежит бизнесмену Вальдемару Ките. Кита владеет «Нантом» с 2007 года и считается крайне непопулярной фигурой среди болельщиков. Неудача с постройкой нового стадиона и срыв сделки по продаже телевизионных прав подтвердили его намерение согласиться на продажу клуба, так как он хотел бы возместить большую часть своих убытков.

Бизнесмен провел встречу с семьей Трента по видеосвязи прошлым летом, а позже встретился с ними лично в Женеве. В этот четверг в Лондоне состоялась третья встреча заинтересованных сторон.

Сообщается, что сделка по поглощению оценивается в 100 млн евро, включая фиксированную сумму в 80 млн евро плюс кредит в размере 20 млн евро, а также различные бонусы на сумму до 40 млн евро.

Если сделка состоится, это будет не первая спортивная покупка семьи. Ранее Александер-Арнольд уже стал миноритарным акционером французской команды «Формулы-1» Alpine F1 Team через Otro Capital.

В настоящий момент в «Нанте » отрицают какие-либо переговоры о поглощении с игроком «Ливерпуля» и его семьей.