Алип о конине: «Я удивился, что русские говорят – как можно ее есть? А как вы корову можете? А свинью – это же грязное животное»

Нуралы Алип высказался об употреблении конины в пищу в Казахстане.

– У вас в Казахстане степи, на конях гоняют. У вас конина очень интегрирована в пищу, ее много едят.

– Да. Я удивился, что русские говорят: «Как вы можете есть конину?» Я говорю: «А я как вы можете корову есть? Это же тоже домашнее животное». Отвечают: «Я лошадь не могу съесть».

– Честно, я тоже. Вот есть корова – она тупая, а есть лошадь – она умная.

– Тоже ты сравнил. Почему? Корова тоже животное. Вы же как-то свинью едите, а она же грязное животное, по идее, по факту.

– Ну, ты же собаку есть не будешь!

– Корейцы едят.

– Но все равно же лошадь – умное животное!

– Но ты же не породистых этих [ешь].

– Ну, прикинь, вы с пацанами прокатились на лошадях, а потом взяли и зарубили.

– Не, не таких же лошадей. Там же без породы есть, на скот которые – их в основном режут.

А те, которые на скачках, их только иногда режут – когда травму получают – нельзя животное мучить, сразу горло перерезают. И то я не знаю, едят ли их, – сказал защитник «Зенита ».