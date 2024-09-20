Алип о конине: «Я удивился, что русские говорят – как можно ее есть? А как вы корову можете? А свинью – это же грязное животное»
– У вас в Казахстане степи, на конях гоняют. У вас конина очень интегрирована в пищу, ее много едят.
– Да. Я удивился, что русские говорят: «Как вы можете есть конину?» Я говорю: «А я как вы можете корову есть? Это же тоже домашнее животное». Отвечают: «Я лошадь не могу съесть».
– Честно, я тоже. Вот есть корова – она тупая, а есть лошадь – она умная.
– Тоже ты сравнил. Почему? Корова тоже животное. Вы же как-то свинью едите, а она же грязное животное, по идее, по факту.
– Ну, ты же собаку есть не будешь!
– Корейцы едят.
– Но все равно же лошадь – умное животное!
– Но ты же не породистых этих [ешь].
– Ну, прикинь, вы с пацанами прокатились на лошадях, а потом взяли и зарубили.
– Не, не таких же лошадей. Там же без породы есть, на скот которые – их в основном режут.
А те, которые на скачках, их только иногда режут – когда травму получают – нельзя животное мучить, сразу горло перерезают. И то я не знаю, едят ли их, – сказал защитник «Зенита».
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