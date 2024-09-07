Алип ответил на обвинения в нелюбви к казахскому языку после критики ситуации с Черчесовым и журналистом: «Я такой же казахский мальчик, как и вы. Сказал, что надо показать гостю радушие»

Нуралы Алип отреагировал на обвинения в нелюбви к казахскому языку.

Ранее резонанс в Казахстане вызвали слова защитника сборной и « » в интервью с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым. Во время беседы игрок выразил свое мнение по поводу инцидента, произошедшего на пресс-конференции с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым. Один из журналистов задал вопрос на казахском, что не понравилось Черчесову.

Алип отметил, что действия журналиста были скорее попыткой «хайпануть» на новом тренере сборной, что вызвало негативную реакцию среди фанатов. Болельщики обвинили защитника в том, что он не поддержал казахский язык и не отстоял его честь.

«Спасибо большое за поддержку, казахский народ! Также я хотел бы сказать некоторым людям, которые неправильно поняли мое последнее интервью: я не говорил, что я против казахского языка или что на нем нельзя говорить, я так не думаю.

Я сам сказал одному человеку (журналисту Нурсултану Курману, задавшему вопрос Черчесову – Спортс’‘), что надо показать гостю свое радушие, но тот человек меня неправильно понял и подумал, что я против казахского языка.

Короче говоря: я такой же казахский мальчик, как и вы. Я человек, который отдает душу за Казахстан и свою землю», – написал в инстаграме.

Черчесов, возглавивший сборную Казахстана, возмутился из-за вопроса на казахском: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?»

Казахстанский журналист о Черчесове: «Потребовал вопросы только на русском. Казахстан – государство со своими традициями. Видимо, на других должностях ему позволяли такое, но здесь это недопустимо»