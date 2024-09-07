Алип ответил на обвинения в нелюбви к казахскому языку после критики ситуации с Черчесовым и журналистом: «Я такой же казахский мальчик, как и вы. Сказал, что надо показать гостю радушие»

Теги Зенит Владислав Радимов Андрей Аршавин Станислав Черчесов премьер-лига Россия болельщики сборная Казахстана по футболу соцсети Нуралы Алип Sports – Казахстан Футбол

Нуралы Алип отреагировал на обвинения в нелюбви к казахскому языку.

Ранее резонанс в Казахстане вызвали слова защитника сборной и «Зенита» в интервью с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым. Во время беседы игрок выразил свое мнение по поводу инцидента, произошедшего на пресс-конференции с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым. Один из журналистов задал вопрос на казахском, что не понравилось Черчесову.

Алип отметил, что действия журналиста были скорее попыткой «хайпануть» на новом тренере сборной, что вызвало негативную реакцию среди фанатов. Болельщики обвинили защитника в том, что он не поддержал казахский язык и не отстоял его честь.

«Спасибо большое за поддержку, казахский народ! Также я хотел бы сказать некоторым людям, которые неправильно поняли мое последнее интервью: я не говорил, что я против казахского языка или что на нем нельзя говорить, я так не думаю.

Я сам сказал одному человеку (журналисту Нурсултану Курману, задавшему вопрос Черчесову – Спортс’‘), что надо показать гостю свое радушие, но тот человек меня неправильно понял и подумал, что я против казахского языка.

Короче говоря: я такой же казахский мальчик, как и вы. Я человек, который отдает душу за Казахстан и свою землю», – написал Алип в инстаграме.

Черчесов, возглавивший сборную Казахстана, возмутился из-за вопроса на казахском: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?»

Казахстанский журналист о Черчесове: «Потребовал вопросы только на русском. Казахстан – государство со своими традициями. Видимо, на других должностях ему позволяли такое, но здесь это недопустимо»

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смотрел на ютубе передачу с ним, Алип нереально приятный парень без какой либо звезды! Удачи бойцу во всех делах! А нормальные фаны все и без разъяснения поняли.
+13
0
+13
Правильно сказал Алип. Поддерживаю Его. Журналист искал "дешëвую славу".
+8
-1
+7
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Отношения России и Казахстана блестящими не назовëшь. Русских медленно но уверенно выдавливают с престижной работы даже на северо-востоке, где русского населения большинство.
Ты тут живешь или просто пук в лужу?
+9
-6
+3
Отношения России и Казахстана блестящими не назовëшь. Русских медленно но уверенно выдавливают с престижной работы даже на северо-востоке, где русского населения большинство.
+14
-12
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Отношения России и Казахстана блестящими не назовëшь. Русских медленно но уверенно выдавливают с престижной работы даже на северо-востоке, где русского населения большинство.
пруфов, конечно же, у тебя не будет
+6
-4
+2
Кто до него докапывался-то? Оживились безработные активисты из постсоветской соросовской "ИЕКИ"?
+1
0
+1
Ответ Жил был пес
Посмотри лучше как выдавливают всех нерусских в РФ даже с "черной работы".
Неужели тувинцев, бурятов, якутов, калмыков, кавказцев и ко не дают работать?
+2
-1
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Отношения России и Казахстана блестящими не назовëшь. Русских медленно но уверенно выдавливают с престижной работы даже на северо-востоке, где русского населения большинство.
Посмотри лучше как выдавливают всех нерусских в РФ даже с "черной работы".
+3
-3
0
Ответ Бегемотик
Неужели тувинцев, бурятов, якутов, калмыков, кавказцев и ко не дают работать?
Работать наверное дают, но отношение почти такое же как к остальным мигрантам.
0
0
0
Ответ Сарсен Абдрахманов
Ты тут живешь или просто пук в лужу?
Это правда. Ключевое слово медленно.
+1
-1
0
Ответ El Ilusionista
Город останется на своем месте. А колониальные названия заменят на свои. Почему россиянин считает, что ему виднее как должен называться город в чужом государстве?
Потому что это русский город, основанный ими же, когда никакого казахстана и в помине не было.
0
0
0
Ответ Николай Левков
Смотрел на ютубе передачу с ним, Алип нереально приятный парень без какой либо звезды! Удачи бойцу во всех делах! А нормальные фаны все и без разъяснения поняли.
Я так понимаю про передачу с Аршавиным и Радимовым

Как же я ржал в голос на моменте где они показывали как он да Кайрат в свои ворота в девятку плюнул))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий