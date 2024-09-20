Пиоли выиграл 3:0 первый матч во главе «Аль-Насра» – у «Аль-Иттифака» Джеррарда. Роналду забил победный гол с пенальти, у Мане два ассиста
Стефано Пиоли в «Аль-Насре» стартовал с победы.
Команда итальянского тренера, ранее работавшего в «Милане» и назначенного 18 сентября, разгромила «Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда – 3:0.
Победный гол с пенальти забил Криштиану Роналду, а Садьо Мане отметился двумя результативными передачами.
«Аль-Наср» сократил отставание от «Аль-Иттифака» в таблице до 1 очка (8 против 9) и на данный момент идет на четвертом месте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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