Пиоли выиграл 3:0 первый матч во главе «Аль-Насра» – у «Аль-Иттифака» Джеррарда. Роналду забил победный гол с пенальти, у Мане два ассиста

Стефано Пиоли в «Аль-Насре» стартовал с победы.

Команда итальянского тренера, ранее работавшего в «Милане» и назначенного 18 сентября, разгромила «Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда – 3:0.

Победный гол с пенальти забил Криштиану Роналду , а Садьо Мане отметился двумя результативными передачами.

«Аль-Наср » сократил отставание от «Аль-Иттифака » в таблице до 1 очка (8 против 9) и на данный момент идет на четвертом месте.