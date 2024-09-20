Соболев о Медиалиге: «Было прикольно, когда играли звезды, пловцы. Сейчас это профессиональный турнир»
– У тебя была медиафутбольная команда. После создания этого проекта ты стал лучше понимать в руководстве клуба?
– Когда мы создавали медиакоманду, был второй сезон Медиалиги. Тогда было все совсем по-другому. Сейчас – это профессиональная лига.
Тогда было по две тренировки в неделю и на выходных игра. Потом стало три тренировки, четыре, пять. Появилось по три тренера. Полноценная профессиональная команда.
Наверно, это похоже на то, как управлять командой. Но когда все начало уходить в профессиональное русло, то мы приняли решение, что команду нужно закрыть. Потому что этим надо заниматься, этим надо жить. А мы не можем.
Когда это было хи хи-ха ха, когда выходили медиалица в футбол играть было весело и прикольно. Это был прикольный проект, где играли звезды, пловцы и так далее. А когда это все ушло в профессиональный спорт, то мы уже не могли этим заниматься. А делать абы как нам не хотелось, – рассказал форвард «Зенита».
Александр Соболев вместе с Георгием Джикией создавали медиаклуб «Бей Беги», который участвовал в МКС и Winline Медиалиге. Экс-игроки «Спартака» закрыли команду после 4-го сезона МФЛ.
Джикия и Соболев закрыли медиафутбольный клуб. У него ярчайшая история: гол Промеса, слезы Романцева, матч на «Открытие Арене»
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