Пеп Гвардиола: «Арсенал» не проиграл на выезде ни разу в 2024 году – они сильны в обороне, стабильны. Когда соперник действует лучше, у тебя есть шанс развиваться»
Пеп Гвардиола рассказал о трудностях при игре против «Арсенала».
22 сентября «Сити» примет команду под руководством Микеля Артеты в матче 5-го тура АПЛ. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.
«Их игроки выше, быстры в переходах и очень сильны в обороне. У них невероятные бегущие игроки на флангах, а Габриэл [Магальяэс] и [Вильям] Салиба постоянно сосредоточены на Эрлинге [Холанде]. Поэтому против них так трудно атаковать.
В 2024 году они не проиграли ни одного выездного матча. Это не один-два матча, они стабильны и не пропускают голов.
Я с нетерпением жду, потому что каждая игра – это возможность сыграть лучше и показать себя лучше, чем в предыдущем матче. Когда соперники играют лучше, у тебя всегда есть шанс улучшить свою игру», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
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