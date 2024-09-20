Пеп Гвардиола: «Арсенал» не проиграл на выезде ни разу в 2024 году – они сильны в обороне, стабильны. Когда соперник действует лучше, у тебя есть шанс развиваться»

Пеп Гвардиола рассказал о трудностях при игре против «Арсенала».

22 сентября «Сити» примет команду под руководством Микеля Артеты в матче 5-го тура АПЛ . Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

«Их игроки выше, быстры в переходах и очень сильны в обороне. У них невероятные бегущие игроки на флангах, а Габриэл [Магальяэс] и [Вильям ] Салиба постоянно сосредоточены на Эрлинге [Холанде ]. Поэтому против них так трудно атаковать.

В 2024 году они не проиграли ни одного выездного матча. Это не один-два матча, они стабильны и не пропускают голов.

Я с нетерпением жду, потому что каждая игра – это возможность сыграть лучше и показать себя лучше, чем в предыдущем матче. Когда соперники играют лучше, у тебя всегда есть шанс улучшить свою игру», – сказал тренер «Манчестер Сити ».