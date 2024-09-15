Герои 4-го тура АПЛ: лучший в истории Холанд, защитник с 15 голами, кипер «Челси»

Это самые эффективные игроки 4-го тура в фэнтези АПЛ на Спортсе’‘ . Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Маттейс де Лигт, защитник, «Манчестер Юнайтед» (2,02%) – 12 очков

После неудачной поездки в сборную против «Саутгемптона» вышел в старте и был хорош. Помог сыграть на ноль, забил и вполне мог сделать дубль. Второй в матче по ожидаемым голам без учета пенальти (NPxG – 0,48). Но дальше у «Юнайтед» по графику «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», будет сложно где-то здесь засушить.

Габриэл Магальяэс, защитник, «Арсенал» (6,96%) – 12 очков

«Арсенал» на классе обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Габриэля после углового. Это 15-й мяч бразильца в АПЛ – лучший показатель среди защитников с момента его приезда в «Арсенал». В следующем туре тяжелая игра с «Манчестер Сити», а вот дальше можно смело брать защиту лондонцев.

Роберт Санчес, вратарь, «Челси» (1,05%) – 12 очков

«Челси» чудом не пропустил от «Борнмута» и добыл сухую победу. Санчес отбил пенальти и совершил семь сэйвов. Дальше у «Челси» в календаре «Вест Хэм», «Брайтон», «Форест» и «Ливерпуль». Соперники далеко не самые легкие.

Эрлинг Холанд, нападающий, «Манчестер Сити» (71,25%) – 11 очков

Норвежец вопреки прогнозам вышел в старте, сделал дубль и наградил фэнтези игроков, которые отдали ему капитанство. Холанд – первый игрок в истории АПЛ, забивший девять голов в первых четырех матчах сезона. Это уже 71-й мяч Эрлинга в АПЛ, он обошел харизматичного Эрика Кантона (70 голов).

Дуайт Макнил, полузащитник, «Эвертон» (0,35%) – 11 очков

Макнил забил и отдал ассист в матче с «Астон Виллой», но этого все равно не хватило для победы. Лучший в АПЛ среди всех игроков по созданным шансам (17). Дальше у команды «Лестер», «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Ипсвич». Если хоть чуть верите в «Эвертон», Макнил – отличный выбор.

Дедлайн 5-го тура – в 14:30 мск в субботу, 21 сентября . Старт с матча «Вест Хэм» – «Челси».