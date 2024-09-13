«ЦСКА – самый неудобный соперник для «Зенита», если брать «Спартак», «Динамо» и «Локо». Стрепетов о матче РПЛ

Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Зенита».

«Во-первых, ЦСКА всегда был самым сложным соперником для «Зенита». Если брать «Спартак», «Динамо», «Локомотив», то ЦСКА все равно самый неудобный.

Во-вторых, армейцы всегда отличались организацией игры. Из поколения в поколение футболисты знают, что делать на поле. Это было и при Газзаеве, а при нем еще и очень яркая атака была. Оборона – это практически сборная России.

И сейчас нынешний ЦСКА – организованный, дисциплинированный, и уже в команде есть лидеры. Я очень рад за Ваню Облякова, как он прибавил в плане организации игры: в обороне и атаке. Не просто так Карпин ему доверил капитанскую повязку сборной. В-третьих, мне не только тренерская дуэль будет интересна, но и противоборство Караваева и Кругового. Как они сыграют друг против друга.

Думаю, эта дуэль будем самой интересной в этом матче. Взяли очень качественного форварда у «Сочи». Гуарирапа будет конкурировать с Мусаевым. Атака ЦСКА станет еще мощнее», – сказал экс-игрок «Зенита».