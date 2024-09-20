Из-за саммита БРИКС игру «Рубин» – «Динамо» хотят перенести. Возможны обмен кругами, проведение матча в Нижнем Новгороде или без зрителей в Казани

Игра «Рубин» – «Динамо» может быть перенесена из-за саммита БРИКС.

Мероприятие пройдет в Казани с 22 по 24 октября, игра 12-го тура Мир РПЛ назначена на 20 октября.

«Сейчас ведутся переговоры. По понятным причинам нас просят эту игру перенести.

Самый оптимальный вариант – поменяться кругами. Мы к этому готовы, но сложности со стороны «Динамо ». В этот день на их арене будет что-то проводиться.

По регламенту РПЛ мы можем сыграть на резервной арене. У нас заявлен стадион в Нижнем Новгороде. Но это как опция.

Можем сыграть без зрителей – тоже не хотелось бы. В ближайшее время будет оптимальный вариант», – отметил Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан.