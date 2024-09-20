Из-за саммита БРИКС игру «Рубин» – «Динамо» хотят перенести. Возможны обмен кругами, проведение матча в Нижнем Новгороде или без зрителей в Казани
Игра «Рубин» – «Динамо» может быть перенесена из-за саммита БРИКС.
Мероприятие пройдет в Казани с 22 по 24 октября, игра 12-го тура Мир РПЛ назначена на 20 октября.
«Сейчас ведутся переговоры. По понятным причинам нас просят эту игру перенести.
Самый оптимальный вариант – поменяться кругами. Мы к этому готовы, но сложности со стороны «Динамо». В этот день на их арене будет что-то проводиться.
По регламенту РПЛ мы можем сыграть на резервной арене. У нас заявлен стадион в Нижнем Новгороде. Но это как опция.
Можем сыграть без зрителей – тоже не хотелось бы. В ближайшее время будет оптимальный вариант», – отметил Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Бизнес Online»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости