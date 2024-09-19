«Спартак» и оба «Динамо» вышли в плей-офф Кубка России, «Крылья» потеряли шансы
«Спартак», «Динамо» и «Динамо» Махачкала сыграют в плей-офф Фонбет Кубка России.
«Крылья Советов» потеряли шансы на выход из группы А Пути РПЛ после сегодняшнего поражения от «Спартака» в 4-м туре (1:4). Самарская команда занимает последнее место, не набрав ни одного очка.
За 2 тура до конца групповой стадии «Спартак» возглавляет группу, набрав 9 очков. Московское «Динамо» с 8 очками занимает 2-е место в таблице, «Динамо» Махачкала» идет 3-м, набрав 7 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости