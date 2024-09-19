«Спартак» и оба «Динамо» вышли в плей-офф Кубка России, «Крылья» потеряли шансы

«Спартак», «Динамо» и «Динамо» Махачкала сыграют в плей-офф Фонбет Кубка России.

«Крылья Советов » потеряли шансы на выход из группы А Пути РПЛ после сегодняшнего поражения от «Спартака » в 4-м туре (1:4). Самарская команда занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

За 2 тура до конца групповой стадии «Спартак» возглавляет группу, набрав 9 очков. Московское «Динамо» с 8 очками занимает 2-е место в таблице, «Динамо » Махачкала » идет 3-м, набрав 7 очков.