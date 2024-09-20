Шамар Николсон: «Россия – удивительная и очень красивая страна. Поражает гостеприимство и доброта россиян»
Шамар Николсон назвал Россию удивительной страной.
«Мне очень нравится Россия. Это удивительная и очень красивая страна, мне комфортно здесь жить.
Меня поражает гостеприимство и доброта россиян. Также мне нравится еда в России, все очень вкусно. Я счастлив здесь находиться и играть за «Спартак», – сказал ямайский форвард «Спартака».
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