Шамар Николсон: «Россия – удивительная и очень красивая страна. Поражает гостеприимство и доброта россиян»

Шамар Николсон назвал Россию удивительной страной.

«Мне очень нравится Россия. Это удивительная и очень красивая страна, мне комфортно здесь жить.

Меня поражает гостеприимство и доброта россиян. Также мне нравится еда в России, все очень вкусно. Я счастлив здесь находиться и играть за «Спартак», – сказал ямайский форвард «Спартака ».