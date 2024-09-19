Промах Шамара на 24-й секунде, гол Шамара на 69-й, двойной аут, 4:1: веселая победа «Спартака» в Кубке

В четвертом туре Пути РПЛ Кубка России «Спартак» разгромил «Крылья Советов». Шамар Николсон отличился сразу, а самарцы досрочно вылетели.

Семь изменений в старте «Спартака» по сравнению с матчем РПЛ

Ни Эсекиэля Барко, ни Манфреда Угальде, ни Срджана Бабича Деян Станкович не выпустил даже на замену. Кубок – удобный турнир для ротации, и тренер воспользовался шансом.

Из основы прошлого матча сейчас вышли четверо – защитники Даниил Хлусевич и Олег Рябчук и полузащитники Руслан Литвинов и Маркиньос. Только второй раз за месяц с первых минут появился хавбек Данил Пруцев, первый осенний матч провел Роман Зобнин.

Наконец, сыграл с самого начала форвард Шамар Николсон, который не был в старте с 1 апреля 2023-го.

Шамар не забил на 24-й секунде, но исправился на 69-й, а потом помог забить еще

Первые две минуты ямаец провел нескучно. На 24-й секунде не забил из такой позиции – полетело выше:

Зато через 45 секунд реализовал момент – из такой:

На 19-й минуте «Спартак» повел 2:0 – Зобнин красиво ввинтил мяч в дальний угол с линии штрафной. Хозяева продолжали атаковать и повели крупно к перерыву – повлиял Николсон: запрессовал Кирилла Печенина – и тот переправил в свои.

3:0 в первом тайме, который запомнился еще и двойным вводом аута спартаковцев.

После перерыва «Спартак» выпустил португальского защитника Рикарду Мангаша и полузащитника Даниила Зорина, позже вместе с хавбеком Михаилом Игнатовым впервые в сезоне появился защитник Алексис Дуарте. «Крылья» отыграли один гол – забил 21-летний экс-спартаковец Владислав Шитов, но почти не праздновал.

Тренера «Крыльев» Игоря Осинькина расстроило не толко поражение, но и травма полузащитника Максима Витюгова, которая может оказаться тяжелой. Самарцы к этому времени использовали все замены и доигрывали вдесятером, а потом еще и вдевятером, когда Печенин сбил Игнатова и удалился.

Точку в игре поставил Мангаш, пробив точно в сутолоке у ворот. «Спартак» победил 4:1.

За выход из группы борьба обострилась – три претендента на два места, «Крылья» – мимо

Несколько цифр и дальнейший расклад в группе:

● «Спартак» выиграл во второй раз за пять последних матчей – до этого победил «Рубин», а махачкалинское «Динамо» не обыграл дважды, плюс ничья с «Зенитом». И наконец-то забил больше гола – в четырех последних играх в обоих турнирах в счетах были все вариации с нулем и единицей: 0:0, 0:1, 1:0 и 1:1.

Три мяча (и больше) в одном матче «Спартак» забивает уже шестой раз в сезоне. «Крылья» проиграли девять игр из 12-ти во всех турнирах.

● Со времен 0:4 в Самаре при Массимо Каррере и до осени-2022 «Спартак» выиграл у «Крыльев» все девять матчей, после чего трижды подряд проиграл. Следующая серия: четыре победы «Спартака» над «Крыльями» – и все крупные (три раза по 3:0, затем 4:1).

● Положение в группе Кубка: «Спартак» – 9 очков, «Динамо» М – 8, «Динамо» Мх – 7, «Крылья Советов» – 0. Напоминаем: первые два места выходят в 1/4 Пути РПЛ, третье – в первый этап 1/4 Пути регионов.

«Крылья» досрочно вылетели из Кубка, повторив результат прошлого сезона (тоже последние). Три остальные команды точно остаются на весну – вопрос, кто в какой сетке. Оставшиеся матчи в этой группе: 2 октября – «Динамо» М – «Спартак» и «Крылья Советов» – «Динамо» Мх, а 22 и 24 октября – «Динамо» Мх – «Спартак» и «Крылья Советов» – «Динамо» М.

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В РПЛ «Спартак» сыграет с московским «Динамо» в воскресенье, 22 сентября (16:30 по московскому времени), «Крылья» – днем позже в гостях против «Ахмата» (18:30).

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Фото: vk.com/fcsm_official ; РИА Новости /Александр Вильф