«Рома» уволила Де Росси после старта без побед. И летнего контракта до 2027-го

Не устроило 16-е место.

«Рома» уволила Даниэле де Росси. Причина – старт без побед в четырех турах и 16-е место в Серии А.

Заявление клуба: «Решение принято в интересах команды, чтобы как можно скорее вернуть ее на нужный нам путь – с учетом того, что сезон еще находится на ранней стадии. Сердечно благодарим Даниэле за всю работу, которую он с большим энтузиазмом и самоотдачей проделал за последние месяцы. Наш клуб всегда будет для него домом».

Де Росси воскресил «Рому» после Моуринью, но провалил старт нового сезона. 0 побед в 4 матчах

Руководство «Ромы» еще в начале лета верило в итальянца.

Даниэле пришел в январе и поднял команду с 9-го на 6-е место, а также дошел до полуфинала Лиги Европы, где вылетел от «Байера». Римляне до последнего претендовали на ЛЧ, но «Аталанта» ускакала вперед в последних турах, а «Болонью» было уже не догнать.

На фоне такого прогресса «Рома» продлила тренера до 2027-го и масштабно закупилась – 12 новичков во все линии. В общей сложности потратили почти 93 млн евро, половину из них вложили в атаку (привезли нападающего Артема Довбика из «Жироны» и Матиаса Соуле из «Ювентуса», плюс арендовали Алексиса Салемакерса у «Милана»).

Однако старт не впечатлил – без побед в четырех матчах, в том числе три ничьих. Среди них нули с «Ювентусом», но остальные соперники не так впечатляли: «Кальяри» и «Дженоа». В конце августа влетели 1:2 «Эмполи» – впервые в истории в домашнем матче.

На днях римляне пропустили от «Дженоа» на 96-й и остались внизу таблицы.

Следующий матч против неожиданного лидера «Удинезе», а через неделю начнется лиговый этап Лиги Европы.

В списке возможных тренеров – Эдин Терзич, Стефано Пиоли и Иван Юрич.

Комментарий автора Спортса’’ Андрея Клещенка

Предельно сомнительное решение.

Формулировка «в интересах команды, чтобы как можно скорее вернуться на правильный путь» – чушь. «Рома» набрала 3 очка в 4 турах. Заслуживала шести, если верить продвинутой статистике и глазам. И то, и другое – плохо.

Но, во-первых, три матча римляне отыграли в гостях, и в соперниках были «Юве» и «Дженоа». Вернуться оттуда с одним баллом – уже результат. Моур, например, в прошлом сентябре отхватил в Генуе 1:4. Индзаги не побеждает второй сезон.

Во-вторых, игра не ставится сразу.

Здесь сделаю два необходимых отступления. Первое: Даниэле с дебютных матчей показал, что он не временщик-мотиватор. Мгновенный рост, который «Рома» пережила с его назначением, стоял на двух факторах: тотальном тактическом преображении (исключительно выигрышном на фоне предшественника) и спешно заложенной физике. И мы тогда предупреждали, что при всем богатстве идей уровень Де Росси-тренера станет ясен только после целого самостоятельного сезона – то есть когда он покажет, как распределяет физподготовку и поддерживает нужную интенсивность на дистанции.

Второе отступление: боссы привели больше десяти новичков. Большинство перспективные, никаких претензий, но интеграция требует времени – американцы должны понимать это. Пришел целый состав. Наработки, сделанные Де Росси в предыдущие полгода, почти обнулились: игру ставили заново.

Кроме того, самые звездные новички пришли в атаку. Дисбаланс, который существовал между качеством исполнителей в нападении и защите, заметно усугубился. Де Росси на ходу искал решение, которое уравновесит две части поля и при этом не слишком стеснит атакующий потенциал.

Получилось бы или нет, мы уже не узнаем: четырех туров для выводов мало. В первых турах «Рома» позволяла соперникам не меньше, чем создавала сама. Но в третьем надежно отыграла с «Юве» и перестреляла «Дженоа» на выезде (напомним, это непросто).

В обоих матчах Де Росси с первых минут выпускал 19-летнего Пизилли вместо именитых и дорогих конкурентов. Он очень мобилен и покрывает много пространства. «Рома» наконец заперла опорную зону и зримо прибавила; рано говорить, что нужный баланс был найден, но тренер явно и небезуспешно искал решения. Команда как раз двигалась по правильному пути.

Другими словами, этот месяц не сказал о Де Росси ничего негативного и ничего окончательного – то есть ничего того, что необходимо большому клубу для решения об отставке. Инсайдеры говорят, что у тренера конфликт с руководством; Тотти несколько дней назад предупреждал, что Даниэле сделают «козлом отпущения».

Возможно, это неправда, но само появление таких слухов показательно: все ищут причину, а эта – единственная рациональная.

Фото: Gettyimages /Chris Ricco / Stringer