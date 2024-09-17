Гути хочет видеть Холанда в «Реале»: «Эрлинг станет следующей целью Переса, надеюсь. С приходом Мбаппе команда будет прибавлять»

Гути надеется, что «Реал» попытается подписать Эрлинга Холанда.

«Несмотря на взлеты и падения, они хорошо стартовали с Суперкубка, но в Ла Лиге те матчи, в которых они сыграли вничью, вызвали шумиху. Думаю, с приходом Килиана [Мбаппе] команда со временем будет прибавлять.

Я бы подписал Холанда , надеюсь, он станет следующей целью Флорентино Переса », – сказал бывший полузащитник «Реала ».