Гути хочет видеть Холанда в «Реале»: «Эрлинг станет следующей целью Переса, надеюсь. С приходом Мбаппе команда будет прибавлять»
Гути надеется, что «Реал» попытается подписать Эрлинга Холанда.
«Несмотря на взлеты и падения, они хорошо стартовали с Суперкубка, но в Ла Лиге те матчи, в которых они сыграли вничью, вызвали шумиху. Думаю, с приходом Килиана [Мбаппе] команда со временем будет прибавлять.
Я бы подписал Холанда, надеюсь, он станет следующей целью Флорентино Переса», – сказал бывший полузащитник «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Confidencial
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