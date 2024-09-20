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  • Ерохин о будущем: «Все мысли с «Зенитом». С первого сезона цель всегда одна — помогать команде. Если я еще здесь, значит, это удается» 
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Ерохин о будущем: «Все мысли с «Зенитом». С первого сезона цель всегда одна — помогать команде. Если я еще здесь, значит, это удается» 

Александр Ерохин не собирается покидать «Зенит», несмотря на дефицит игровой практики.

— С учетом того, что вы в чемпионате чаще всего выходите за «Зенит» на замены во втором тайме, нет желания в будущие трансферные окна поискать варианты с клубом послабее, но с гарантией места в основе?

— Я в «Зените». Все мои мысли с «Зенитом». И других мыслей на данный момент нет.

— Вы уже восьмой сезон в «Зените», что довольно много с учетом того, как в Питере менялся состав все эти годы. За счет чего стали главным старожилом команды?

— Ну не главным все-таки — есть Миша Кержаков. Он подольше меня в «Зените», хотя и были у него перерывы на аренды в другие команды. Трудно ответить на ваш вопрос... У меня с первого сезона в клубе цель всегда одна — помогать команде. Если я еще здесь, значит, это удается.

— Многие считают, что резервный состав «Зенита», который играет в Кубке России, боролся бы в чемпионате за место в тройке.

— Мы не разделяем нашу команду на внутренние составы. У нас есть 25-26 человек, которые все вовлечены во все процессы — и в тренировочный, и в игровой. И в том же составе на матч с «Рубином» были ребята, которые больше играют в Кубке, но вышли на поле и игроки, которые чаще выходят на поле в чемпионате. 

Так что тут нет разделения — у всех цели и задачи одни. У всех цель выиграть оба турнира — занять первое место в чемпионате и взять Кубок, – сказал хавбек «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАлександр Ерохин
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