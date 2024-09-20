Райя – монстр! Безумный двойной сэйв: взял пенальти и добивание с пары метров

Момент дня.

Это что-то невероятное: голкипер «Арсенала» Давид Райя сначала взял пенальти, а затем вытащил добивание почти в упор. Фантастический сэйв, который помог сыграть вничью (0:0) с «Аталантой».

Гасперини и игроки «Атланты» замерли после сэйва – никто не верил

На 51-й минуте в ворота «Арсенал» поставили пенальти: Парти не успел за Эдерсоном и помешал ворваться в штрафную, цеплял руками со спины и наступил на пятку.

К мячу подошел форвард Матео Ретеги. Поцеловал его на удачу, все-таки дебютный матч в ЛЧ. Но Райя испортил все планы. Сначала потащил удар в правый от себя угол.

А потом и добивание – в кошачьем прыжке, очень эффектно.

Партнеры полетели поздравлять, а вот Адемола Лукман просто не мог поверить.

Как и Джан Пьеро Гасперини.

И мы их понимаем.

Еще один чудо-сэйв Райя – взял удар с линии вратарской

Райя доказывает, что он мастер в пенальти: взял 4 из 8 последних, включая 11-метровые в послематчевых сериях.

Да и просто Давид нереально хорош на старте сезона. Не первый мегасэйв: например, в игре с «Астон Виллой» каким-то чудом среагировал на сложнейший удар Олли Уоткинса с шести метров, тот ударил почти с линии вратарской.

«Это было просто волшебно», – сказал тогда Микель Артета.

Магия рядом с нами.

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Фото: Gettyimages /Marco Luzzani; IMAGO/Roberto Tommasini/IPA Spor/Global Look Press