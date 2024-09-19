Райя отбил пенальти в матче с «Аталантой» и сделал сэйв после добивания Ретеги. Вратарь «Арсенала» отразил 4 из 8 последних 11-метровых, включая послематчевые

Давид Райя сделал сэйв с пенальти в матче с «Аталантой».

В начале 2-го тайма матча Лиги чемпионов арбитр Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота «Арсенала» после фола Томаса Парти на Эдерсоне в штрафной площади. ВАР поддержал решение судьи.

Райя отразил удар Матео Ретеги с 11-метровой отметки, а затем отбил удар форварда «Аталанты» на добивании.

Голкипер «Арсенала » отразил 4 из 8 последних пенальти, включая 11-метровые в послематчевых сериях.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).