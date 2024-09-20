Артета о 0:0 с «Аталантой»: «Арсенал» начал хорошо, но утратил контроль. Проблем в обороне не было, кроме пенальти. Райя сделал один из лучших сэйвов, которые я видел»
Микель Артета высказался о матче «Арсенала» с «Аталантой» в Лиге чемпионов.
Команды сыграли вничью (0:0) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
На 51-й минуте голкипер лондонцев Давид Райя отразил удар Матео Ретеги с пенальти и справился с добиванием форварда.
«Если не получается победить, придется забрать одно очко.
Мы начали хорошо, затем утратили контроль [над игрой] и были очень непоследовательны.
Игра была открытой, но у нас не было проблем в обороне, за исключением пенальти. Давид Райя сделал один из лучших сэйвов, которые я видел в своей жизни», – заявил главный тренер «Арсенала».
Райя – монстр! Безумный двойной сэйв: взял пенальти и добивание с пары метров
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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