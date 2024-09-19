Станкович о 4:1 с «Крыльями»: «Доволен игрой «Спартака» с первой до последней минуты, мои игроки лучшие. Жаль, что пропустили»
В матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые одержали победу со счетом 4:1.
– Судя по счету и вашим эмоциям на скамейке, это был идеальный матч, так ли это?
– Действительно, я доволен ребятами, тем, как они играли, проводили этот матч, того, что касается ритма, ответственности, как бежали, действовали в единоборствах, все понравилось.
Жаль, что мы пропустили гол, потому что я в этом отношении достаточно придирчив. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем выигрывать со счетом 3:0, матч так и закончится. В целом я доволен тем, как ребята провели этот матч.
– Как оцените игру Шамара Николсона и о чем говорили с ним после гола?
– Шамар в этот непростой для него период показал себя хорошо, во время трансферного окна работал, показывал себя на тренировках. Сегодня он вышел и забил, я рад за него, он заслужил это место. Главное, что он забил гол.
– Второй тайм – это репетиция перед «Динамо»?
– Каждый матч особенный, что касается таймов – тоже. Второй был агрессивнее, мы могли больше забивать. Но мы не можем рассматривать это как репетицию. Мы готовимся, чтобы и психология была на уровне.
Сегодня я рад, как действовали мои футболисты с первой до последней минуты. Это важно, что мы победили перед дерби. Мои футболисты лучшие, они сегодня отлично поработали, – сказал главный тренер «Спартака».
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