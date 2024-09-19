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  • Осинькин про 1:4: «Спартак» был сильнее, «Крылья» нехорошо зашли в игру и быстро пропустили. Матч не на крупный счет, кроме концовки – мы тоже играли и создавали моменты»
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Осинькин про 1:4: «Спартак» был сильнее, «Крылья» нехорошо зашли в игру и быстро пропустили. Матч не на крупный счет, кроме концовки – мы тоже играли и создавали моменты»

Игорь Осинькин прокомментировал разгромное поражение от «Спартака».

В матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Крылья Советов» уступили со счетом 1:4. Самарцы лишились шансов на выход в плей-офф – команда занимает последнее место в группе А, не набрав ни одного очка.

– Очень быстро пропустили голы, очень нехорошо зашли в игру. Дальше было играть трудно. «Спартак» контролировал игру, начал ловить кураж. Но в любом случае при счете 0:2 мы все равно атаковали, создавали моменты, у нас были подходы. «Спартак» был сильнее.

– Узнали характер повреждения Витюгова?

– Сейчас пока невозможно ответить. Дай бог, чтобы было полегче. Но есть опасения… Давайте не загадывать и пожелаем здоровья. Все очень переживают. Он в этом матче был одним из лучших в нашей команде. Дай бог ему здоровья.

В меньшинстве доминировать над «Спартаком»… Иногда психология работает так, что если бы у «Спартака» было преимущество в один мяч, можно было бы на что‑то надеяться. Но когда два и в меньшинстве, поможет только чудо. Еще добавилось удаление Печенина. И гол добавился, к сожалению.

– Было что‑то, что понравилось?

– В любом случае мы извлекли пользу из того, что проверили двух новичков. Первое впечатление положительное.

Несмотря на то, что счет крупный, мы тоже играли, делали подходы, создавали моменты. Наверное, кроме концовки, этот матч не был на крупный счет, но на нас влияет сыгранность и более несбалансированный состав, чем у соперника, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoИгорь Осинькин
logoКирилл Печенин
logoМатч ТВ
logoМаксим Витюгов
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