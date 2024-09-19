«Крылья Советов» проиграли 9 из 12 матчей сезона. Дальше – выезд к «Ахмату»
«Крылья Советов» проиграли большую часть матчей с начала сезона.
Сегодня команда Игоря Осинькина уступила «Спартаку» (1:4) в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Самарцы лишились шансов на выход в плей-офф, занимая последнее место в группе А с 0 очков.
С начала сезона-2024/25 «Крылья Советов» проиграли 9 из 12 матчей во всех турнирах.
В РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место, набрав 9 очков в 8 матчах. В следующем матче самарцы сыграют на выезде с «Ахматом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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