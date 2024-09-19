«Крылья Советов» проиграли 9 из 12 матчей сезона. Дальше – выезд к «Ахмату»

«Крылья Советов» проиграли большую часть матчей с начала сезона.

Сегодня команда Игоря Осинькина уступила «Спартаку » (1:4) в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Самарцы лишились шансов на выход в плей-офф, занимая последнее место в группе А с 0 очков.

С начала сезона-2024/25 «Крылья Советов » проиграли 9 из 12 матчей во всех турнирах.

В РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место, набрав 9 очков в 8 матчах. В следующем матче самарцы сыграют на выезде с «Ахматом».