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«Крылья Советов» проиграли 9 из 12 матчей сезона. Дальше – выезд к «Ахмату»

«Крылья Советов» проиграли большую часть матчей с начала сезона.

Сегодня команда Игоря Осинькина уступила «Спартаку» (1:4) в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Самарцы лишились шансов на выход в плей-офф, занимая последнее место в группе А с 0 очков.

С начала сезона-2024/25 «Крылья Советов» проиграли 9 из 12 матчей во всех турнирах.

В РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место, набрав 9 очков в 8 матчах. В следующем матче самарцы сыграют на выезде с «Ахматом».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoИгорь Осинькин
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