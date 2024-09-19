«Спартак» выиграл у «Крыльев» 4 матча подряд с общим счетом 13:1 после 0:4 в Самаре

«Спартак» выиграл 4 матча подряд у «Крыльев Советов».

Сегодня красно-белые одержали победу над самарцами (4:1) в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Предыдущий кубковый матч между командами также закончился победой «Спартака » (3:0).

До этого московский клуб дважды победил «Крылья Советов » в играх чемпионата России – в августе со счетом 3:0, и в декабре 2023 года с аналогичным счетом.

Последняя крупная победа самарцев произошла в октябре прошлого года. Тогда они дома обыграли «Спартак» со счетом 4:0.