Йерро о Пиоли в «Аль-Насре»: «Фаны решили бы, что тренера привел Роналду, найми мы португальца»

Фернандо Йерро объяснил назначение Стефано Пиоли главным тренером «Аль-Насра».

«Если бы мы наняли испанца, фанаты подумали бы, что его привел я. Если бы мы наняли португальского тренера, они сказали бы, что его привел Криштиану Роналду . Мы наняли итальянца Пиоли . Именно я принимаю решения такого рода.

Я благодарю Каштру и его штаб за проделанную работу. Он вел себя как настоящий профессионал и прекрасный человек. Решение о расторжении контракта принято в подходящее время. Все было прозрачно и профессионально. Мы приняли верное решение в правильный момент», – сказал спортивный директор «Аль-Насра ».