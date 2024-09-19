Йерро о Пиоли в «Аль-Насре»: «Фаны решили бы, что тренера привел Роналду, найми мы португальца»
Фернандо Йерро объяснил назначение Стефано Пиоли главным тренером «Аль-Насра».
«Если бы мы наняли испанца, фанаты подумали бы, что его привел я. Если бы мы наняли португальского тренера, они сказали бы, что его привел Криштиану Роналду. Мы наняли итальянца Пиоли. Именно я принимаю решения такого рода.
Я благодарю Каштру и его штаб за проделанную работу. Он вел себя как настоящий профессионал и прекрасный человек. Решение о расторжении контракта принято в подходящее время. Все было прозрачно и профессионально. Мы приняли верное решение в правильный момент», – сказал спортивный директор «Аль-Насра».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
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