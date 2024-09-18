Пиоли отказал «Роме». Экс-тренер «Милана» возглавит «Аль-Наср» Роналду

Стефано Пиоли отказался возглавить «Рому».

Сегодня римский клуб объявил об отставке Даниэле де Росси .

Как сообщает Corriere dello Sport, «Рома » рассматривала Пиоли в качестве замены де Росси. Во вторник руководство римлян связалось с бывшим главным тренером «Милана», но он отклонил предложение.

Ранее стало известно , что Пиоли близок к назначению главным тренером саудовского «Аль-Насра », за который выступает Криштиану Роналду.