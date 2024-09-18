Пиоли отказал «Роме». Экс-тренер «Милана» возглавит «Аль-Наср» Роналду
Стефано Пиоли отказался возглавить «Рому».
Сегодня римский клуб объявил об отставке Даниэле де Росси.
Как сообщает Corriere dello Sport, «Рома» рассматривала Пиоли в качестве замены де Росси. Во вторник руководство римлян связалось с бывшим главным тренером «Милана», но он отклонил предложение.
Ранее стало известно, что Пиоли близок к назначению главным тренером саудовского «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
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