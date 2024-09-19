Гути о поведении Винисиуса: «Он молод – ему нужно кое над чем поработать, и он будет это делать. Ла Лига многое потеряет, если он уйдет»
– Как вы относитесь к Винисиусу?
– Он ключевой игрок для «Реала» и для Ла Лиги. Он один из тех игроков, от ухода которых лига бы многое потеряла.
– Вам не кажется, что он немного отвлекся [от футбола]?
– Возможно, на нем сказался Кубок Америки – Бразилия не добилась хороших результатов. Отборочные матчи [к ЧМ-2026] тоже не были удачными. Возможно, это его немного беспокоит. В Бразилии любят футбол, и в адрес игроков звучит очень резкая критика.
– Что думаете о критике его поведения?
– Он молодой парень, ему нужно кое над чем поработать, и он будет это делать. Это непросто, но он исправится, если ему помочь.
В конце концов, он поймет, что самое главное – это играть, забивать голы и быть на первых ролях. Этим он действительно выделяется, – сказал бывший полузащитник «Реала».
Винисиус «сыт по горло» обсуждением его поведения в прессе. Окружение вингера «Реала» считает, что испанские СМИ начали кампанию против него
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий