Гути о поведении Винисиуса: «Он молод – ему нужно кое над чем поработать, и он будет это делать. Ла Лига многое потеряет, если он уйдет»

Гути высказался о ситуации вокруг Винисиуса Жуниора в Ла Лиге.

– Как вы относитесь к Винисиусу?

– Он ключевой игрок для «Реала» и для Ла Лиги . Он один из тех игроков, от ухода которых лига бы многое потеряла.

– Вам не кажется, что он немного отвлекся [от футбола]?

– Возможно, на нем сказался Кубок Америки – Бразилия не добилась хороших результатов. Отборочные матчи [к ЧМ-2026] тоже не были удачными. Возможно, это его немного беспокоит. В Бразилии любят футбол, и в адрес игроков звучит очень резкая критика.

– Что думаете о критике его поведения?

– Он молодой парень, ему нужно кое над чем поработать, и он будет это делать. Это непросто, но он исправится, если ему помочь.

В конце концов, он поймет, что самое главное – это играть, забивать голы и быть на первых ролях. Этим он действительно выделяется, – сказал бывший полузащитник «Реала».

Винисиус «сыт по горло» обсуждением его поведения в прессе. Окружение вингера «Реала» считает, что испанские СМИ начали кампанию против него