Артета об «Аталанте»: «У них уникальный стиль, «Арсеналу» будет сложно. Восхищаюсь работой Гасперини – то, что он сделал, невероятно»
Микель Артета поделился ожиданиями от матча с «Аталантой».
Сегодня «Арсенал» сыграет с командой из Бергамо на выезде в 1-м туре Лиги чемпионов.
«Играть против них очень сложно. У них уникальный стиль игры, который они показывают каждую неделю, и соперникам бывает очень сложно противостоять им.
У «Аталанты» удивительная история, и то, что сделал Гасперини – просто потрясающе. Я восхищаюсь тем, что он делал в течение карьеры не только в «Аталанте», но и в других клубах. Он очень важная фигура, их достижения в прошлом сезоне невероятны – посмотрим, как все сложится в этот раз.
Я говорил с Риккардо [Калафьори] и Жоржиньо, поскольку они очень хорошо знают соперника, их игроков – эта информация всегда очень важна», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
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