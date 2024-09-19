Артета об «Аталанте»: «У них уникальный стиль, «Арсеналу» будет сложно. Восхищаюсь работой Гасперини – то, что он сделал, невероятно»

Микель Артета поделился ожиданиями от матча с «Аталантой».

Сегодня «Арсенал» сыграет с командой из Бергамо на выезде в 1-м туре Лиги чемпионов .

«Играть против них очень сложно. У них уникальный стиль игры, который они показывают каждую неделю, и соперникам бывает очень сложно противостоять им.

У «Аталанты» удивительная история, и то, что сделал Гасперини – просто потрясающе. Я восхищаюсь тем, что он делал в течение карьеры не только в «Аталанте», но и в других клубах. Он очень важная фигура, их достижения в прошлом сезоне невероятны – посмотрим, как все сложится в этот раз.

Я говорил с Риккардо [Калафьори ] и Жоржиньо , поскольку они очень хорошо знают соперника, их игроков – эта информация всегда очень важна», – сказал главный тренер «Арсенала ».