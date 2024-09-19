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«Зенит» не был бы самым слабым клубом в ЛЧ. Но в плей-офф вряд ли бы вышел». Петржела о петербуржцах

Властимил Петржела высказался о «Зените».

«Зенит» не был бы самым слабым клубом в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В новом формате турнира есть клубы, которые слабее «Зенита».

Но сине-бело-голубые все равно вряд ли бы смогли выйти в плей-офф», – сказал экс-тренер «Зенита».

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВластимил Петржела
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