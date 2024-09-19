«Зенит» не был бы самым слабым клубом в ЛЧ. Но в плей-офф вряд ли бы вышел». Петржела о петербуржцах

Властимил Петржела высказался о «Зените».

«Зенит» не был бы самым слабым клубом в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В новом формате турнира есть клубы, которые слабее «Зенита ».

Но сине-бело-голубые все равно вряд ли бы смогли выйти в плей-офф», – сказал экс-тренер «Зенита».

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров.