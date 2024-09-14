«Зениту» нет равных в России. Глубина состава позволит им выиграть чемпионат в 7-й раз подряд. ЦСКА не конкурент». Петржела о петербуржцах

Властимил Петржела убежден, что «Зенит» защитит титул чемпиона России.

– В России «Зениту» нет равных. Глубина состава сине-бело-голубых позволит им выиграть чемпионат в седьмой раз подряд.

– ЦСКА – прямой конкурент в борьбе за чемпионство?

– Это уже не так. Раньше армейцы были сильнее. Сейчас ЦСКА не конкурент «Зенита » за первое место в чемпионате, – сказал бывший главный тренер петербуржцев.