«Зениту» нет равных в России. Глубина состава позволит им выиграть чемпионат в 7-й раз подряд. ЦСКА не конкурент». Петржела о петербуржцах
Властимил Петржела убежден, что «Зенит» защитит титул чемпиона России.
– В России «Зениту» нет равных. Глубина состава сине-бело-голубых позволит им выиграть чемпионат в седьмой раз подряд.
– ЦСКА – прямой конкурент в борьбе за чемпионство?
– Это уже не так. Раньше армейцы были сильнее. Сейчас ЦСКА не конкурент «Зенита» за первое место в чемпионате, – сказал бывший главный тренер петербуржцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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