Леау единственный из игроков «Милана» не подошел к болельщикам после матча с «Ливерпулем»
«Милан» уступил «Ливерпулю» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов (1:3).
После финального свистка команда Паулу Фонсеки отправилась поприветствовать болельщиков, но была встречена громким свистом и оскорблениями со стороны некоторых из них.
Как пишет A Bola со ссылкой на итальянскую прессу, Рафаэл Леау был единственным, кто после матча сразу вернулся в раздевалку, минуя встречу с болельщиками.
Ранее португалец вместе с Тео Эрнандесом в матче Серии А проигнорировали общение команды с главным тренером Паулу Фонсекой во время перерыва на водопой.
«Леау провел 7 достойных матчей и 5 лет играл плохо. Он модель, поет, заплетает косички. Некомпетентные люди выдают его за феномен, но быть топ-футболистом – не для него». Кассано о вингере «Милана»
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