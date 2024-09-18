Леау единственный из игроков «Милана» не подошел к болельщикам после матча с «Ливерпулем»

Рафаэл Леау не подошел к болельщикам «Милана» после игры с «Ливерпулем».

«Милан» уступил «Ливерпулю» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов (1:3).

После финального свистка команда Паулу Фонсеки отправилась поприветствовать болельщиков, но была встречена громким свистом и оскорблениями со стороны некоторых из них.

Как пишет A Bola со ссылкой на итальянскую прессу, Рафаэл Леау был единственным, кто после матча сразу вернулся в раздевалку, минуя встречу с болельщиками.

Ранее португалец вместе с Тео Эрнандесом в матче Серии А проигнорировали общение команды с главным тренером Паулу Фонсекой во время перерыва на водопой.

«Леау провел 7 достойных матчей и 5 лет играл плохо. Он модель, поет, заплетает косички. Некомпетентные люди выдают его за феномен, но быть топ-футболистом – не для него». Кассано о вингере «Милана»