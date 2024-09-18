Фанаты «Милана» скандировали игрокам «Покажите яйца» после 1:3 от «Ливерпуля»

Болельщики «Милана» выражали недовольство игрой команды в матче с «Ливерпулем».

Итальянская команда потерпела поражение со счетом 1:3 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

После финального свистка фанаты «россонери» скандировали игрокам: «Покажите яйца».

22 сентября «Милан» проведет дерби с «Интером» в 5-м туре Серии А.

Леау единственный из игроков «Милана» не подошел к болельщикам после матча с «Ливерпулем»