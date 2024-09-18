Фанаты «Милана» скандировали игрокам «Покажите яйца» после 1:3 от «Ливерпуля»
Болельщики «Милана» выражали недовольство игрой команды в матче с «Ливерпулем».
Итальянская команда потерпела поражение со счетом 1:3 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.
После финального свистка фанаты «россонери» скандировали игрокам: «Покажите яйца».
22 сентября «Милан» проведет дерби с «Интером» в 5-м туре Серии А.
Леау единственный из игроков «Милана» не подошел к болельщикам после матча с «Ливерпулем»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportitalia
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