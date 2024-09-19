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  • «Страдал даже больше, чем во время родов. А я видел несколько, хоть и не был главным действующим лицом». Энрике о матче «ПСЖ» с «Жироной»
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«Страдал даже больше, чем во время родов. А я видел несколько, хоть и не был главным действующим лицом». Энрике о матче «ПСЖ» с «Жироной»

Луис Энрике сравнил переживания в матче с «Жироной» с родами.

«ПСЖ» обыграл «Жирону» в матче Лиги чемпионов (1:0) за счет автогола вратаря испанцев Пауло Гассаниги на 90-й минуте.

«Я много страдал во время матча, даже больше, чем во время родов. А я видел несколько, хоть и не был главным действующим лицом», – сказал тренер «ПСЖ».

Сухой дебют Сафонова, герои – Энгельс, японцы и Шахин, «избранный» ноунейм надерзил. Главное в ЛЧ

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: GFFN
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛуис Энрике
logoЖирона
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