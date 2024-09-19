Шмейхель о 0:0: «Очень скучная игра, «Интер» хорошо справился с «Ман Сити». «Этихад» был абсолютно мертв, никакой атмосферы»

Петер Шмейхель высказался о матче «Ман Сити» с «Интером».

Встреча первого тура Лиги чемпионов проходила в Англии и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мне кажется, это была очень, очень скучная игра. Считаю, что «Интер » очень хорошо справился с «Манчестер Сити ».

Я люблю интересный футбол и люблю волнение толпы, но сегодня «Этихад » был абсолютно мертв. Единственные, кого мы могли слышать – болельщики «Интера», которые были очень хороши.

На «Этихаде» не было никакой атмосферы. Обычно вы думаете: «Ну что ж, большой европейский вечер», но вчера для болельщиков этого не произошло», – сказал бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель .