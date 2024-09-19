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  • Шмейхель о 0:0: «Очень скучная игра, «Интер» хорошо справился с «Ман Сити». «Этихад» был абсолютно мертв, никакой атмосферы»
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Шмейхель о 0:0: «Очень скучная игра, «Интер» хорошо справился с «Ман Сити». «Этихад» был абсолютно мертв, никакой атмосферы»

Петер Шмейхель высказался о матче «Ман Сити» с «Интером».

Встреча первого тура Лиги чемпионов проходила в Англии и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мне кажется, это была очень, очень скучная игра. Считаю, что «Интер» очень хорошо справился с «Манчестер Сити».

Я люблю интересный футбол и люблю волнение толпы, но сегодня «Этихад» был абсолютно мертв. Единственные, кого мы могли слышать – болельщики «Интера», которые были очень хороши.

На «Этихаде» не было никакой атмосферы. Обычно вы думаете: «Ну что ж, большой европейский вечер», но вчера для болельщиков этого не произошло», – сказал бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: GOAL
logoИнтер
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
болельщики
logoПетер Шмейхель
Этихад Стэдиум
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