Шмейхель о Хейлунде: «Ван Нистелрой говорит, что у Расмуса огромный потенциал. Если «МЮ» будет поддерживать его должным образом, почему бы не забить кучу голов?»
«У него фантастический талант и огромные перспективы, он может достичь высочайшего уровня. Ван Нистелрой вернулся в клуб, и я немного общался с ним. Он говорит, что Расмус обладает очень большим потенциалом, и если он [Руд] сможет помочь ему…
Но дело не только в Расмусе! Команда использует его неправильно, поэтому кое-что нужно исправить. Он молод и производит потрясающее впечатление, но кажется гораздо старше, чем 21 год.
У него большое будущее. Он рассудителен, мудр и дерзок – именно такие качества хочется видеть у молодого нападающего. Он показал, что в условиях прессинга способен справиться на поле сам.
Если команда будет поддерживать его должным образом, то не вижу причин, почему бы ему не забить кучу голов?» – сказал экс-вратарь «МЮ» и сборной Дании в интервью Tipsbladet.
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