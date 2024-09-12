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  • Шмейхель о Хейлунде: «Ван Нистелрой говорит, что у Расмуса огромный потенциал. Если «МЮ» будет поддерживать его должным образом, почему бы не забить кучу голов?»
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Шмейхель о Хейлунде: «Ван Нистелрой говорит, что у Расмуса огромный потенциал. Если «МЮ» будет поддерживать его должным образом, почему бы не забить кучу голов?»

Петер Шмейхель высоко отозвался о форварде «МЮ» Расмусе Хейлунде.

«У него фантастический талант и огромные перспективы, он может достичь высочайшего уровня. Ван Нистелрой вернулся в клуб, и я немного общался с ним. Он говорит, что Расмус обладает очень большим потенциалом, и если он [Руд] сможет помочь ему…

Но дело не только в Расмусе! Команда использует его неправильно, поэтому кое-что нужно исправить. Он молод и производит потрясающее впечатление, но кажется гораздо старше, чем 21 год.

У него большое будущее. Он рассудителен, мудр и дерзок – именно такие качества хочется видеть у молодого нападающего. Он показал, что в условиях прессинга способен справиться на поле сам. 

Если команда будет поддерживать его должным образом, то не вижу причин, почему бы ему не забить кучу голов?» – сказал экс-вратарь «МЮ» и сборной Дании в интервью Tipsbladet.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metro
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
logoПетер Шмейхель
logoРасмус Хейлунд
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